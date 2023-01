Biathlon-Massenstarts als WM-Generalproben in Ruhpolding

Zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding stehen bei den Biathletinnen und Biathleten die letzten Massenstarts vor der Weltmeisterschaft in Oberhof im Februar auf dem Programm. Im Rennen der derzeit 30 besten Männer starten für Deutschland heute Benedikt Doll, Roman Rees, Justus Strelow, David Zobel und Johannes Kühn. Im Anschluss (14.45 Uhr/beides ARD und Eurosport) gehen bei den Frauen Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Sophia Schneider in die Loipe. Im bislang letzten Massenstart vor Weihnachten in Frankreich platzierte sich Doll als bester Deutscher auf Platz sieben. Bei den Frauen erreichte Voigt den 13. Rang.

