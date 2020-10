Biathlon: Kein Weltcup in Ruhpolding, Doppelwoche in Oberhof

Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es im Biathlon-Weltcup in diesem Jahr keine Rennen im bayerischen Ruhpolding. Stattdessen gehen die Skijäger im Januar gleich zwei Wochen lang in Oberhof in Thüringen an den Start. Danach geht es im italienischen Antholz weiter, ehe im Februar die Weltmeisterschaften im slowenischen Pokljuka stattfinden sollen. Dies gab der Biathlon-Weltverband (IBU) am Montag in enger Abstimmung mit dem Deutschen Skiverband (DSV) bekannt.

Schon vor Weihnachten werden die ersten 22 Weltcup-Rennen von Ende November an in Finnland und Österreich ausgetragen. Die Veranstaltungen in Östersund (Schweden) und Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich) waren gestrichen worden. Durch die Minimierung von Reisetätigkeiten sollen die Risiken in Corona-Zeiten minimiert werden. In Oberhof, dem WM-Ort von 2023, finden deshalb vom 7. bis 17. Januar zwölf Rennen statt.

