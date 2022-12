BGH urteilt zu jahrzehntelangem Wiederkaufsrecht bei Bauland

Die Frage, wie lange eine Gemeinde einen leer gebliebenen Bauplatz zurückfordern kann, wird am Freitag (9.00 Uhr) vom Bundesgerichtshof (BGH) entschieden. In dem Fall aus Niederbayern hatte sich der Käufer 1994 verpflichtet, auf dem Grundstück binnen acht Jahren ein Wohnhaus zu bauen, war dem aber nie nachgekommen. Für diesen Fall hatte sich die Gemeinde ein Wiederkaufsrecht gesichert. 2014 teilte sie dem Mann mit, dass sie davon nun Gebrauch mache. Vor Gericht geht es darum, ob das nach so langer Zeit noch geht.

Laut Gesetz kann ein Wiederkaufsrecht bei Grundstücken 30 Jahre lang ausgeübt werden, wenn im Vertrag keine kürzere Frist festgelegt ist. Hier hatte das Oberlandesgericht München eine derart lange Bindung allerdings für unangemessen gehalten. Die BGH-Richter könnten das anders sehen. In der Verhandlung im November hatten sie Verständnis dafür geäußert, dass eine Gemeinde Baulücken vermeiden und Bodenspekulation entgegentreten will. (Az. V ZR 144/21)

Ankündigung des BGH

Urteil des OLG München vom 16. Juni 2021

BGH-Urteil zum Wiederkaufsrecht vom 21. Juli 2006

© dpa-infocom, dpa:221215-99-916427/2