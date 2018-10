BGH entscheidet Nachbarstreit um Trompeten im Reihenhaus

Wann und wie lange darf ein Musiker im Reihenhaus an der Trompete üben und Unterricht geben? In einem jahrelangen Streit unter Nachbarn in Augsburg will der Bundesgerichtshof (BGH) am Freitag (12.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Der Trompeter ist Berufsmusiker beim Staatstheater Augsburg, er probt zu Hause und gibt dort jede Woche zwei Stunden Unterricht. Das stört die Nachbarn im Reihenhaus nebenan. Sie wollen von den Tönen verschont bleiben.

Das Landgericht hatte dem Musiker zur Auflage gemacht, in der Regel nur noch werktags zu bestimmten Zeiten in einem Übungsraum unter dem Dach zu spielen - insgesamt nicht mehr als zehn Stunden in der Woche. In der BGH-Verhandlung Ende September deutete die Vorsitzende Richterin Christina Stresemann an, dass diese Regelung aus Sicht des Senats zu streng sein könnte (Az.: V ZR 143/17).

Ankündigung des BGH

Mieterbund-Infos zu Musik in der Mietwohnung

Berliner Mieterverein über Musik in der Mietwohnung

Mieterbund über Hausmusik

Mieterbund über Zimmerlautstärke

BGH-Beschluss von 1998 zu Hausmusik

BGH-Urteil von 2013 zu Musikunterricht in der Mietwohnung

BVerfG-Entscheidung von 2009 zu Bußgeld wegen Klavierspiels