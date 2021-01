Bezirksklinikum Ansbach geht nicht von Massenausbruch aus

Erste Entwarnung am Bezirksklinikum in Ansbach: Reihentests haben ergeben, dass es keinen Corona-Massenausbruch unter den Beschäftigten gegeben hat. Die Ergebnisse von mehr als 300 Patientinnen und Patienten stehen allerdings noch aus, wie das Klinikum am Montag mitteilte. Diese sollen am Dienstag vorliegen.

In der vergangenen Woche waren 33 Patienten und 29 Mitarbeitende positiv getestet worden. Bei den Reihentests wurden nun bei 34 der rund 740 Beschäftigten der Psychiatrischen Klinik und der geriatrischen Rehabilitation eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Diese befinden sich in Quarantäne. In fünf bis sieben Tagen sollen alle Mitarbeitenden der betroffenen Stationen zur Sicherheit erneut getestet werden.

Pressemitteilung