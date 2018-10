Bezirkskliniken-Chef fristlos gekündigt

Nach monatelanger Kritik ist der freigestellte Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken, Helmut Nawratil, fristlos entlassen worden. In nichtöffentlicher Sitzung wurde die Kündigung vom Verwaltungsrat am Dienstag beschlossen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Kliniken werden demnach bis auf weiteres von Nawratils Stellvertretern Matthias Keilen und Kai Schadow geleitet. Nawratil war unter anderem wegen schlechter Mitarbeiterführung und Mehrkosten durch Verzögerungen beim Bau einer Klinik in die Kritik geraten. Er leitete seit fünf Jahren das Kommunalunternehmen mit 1700 Betten.

