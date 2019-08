Beziehungsstreit eskaliert: Haftbefehl gegen Mann

In der Oberpfalz ist ein Paar so in Streit geraten, dass der Mann seine Partnerin schließlich würgte. Ein Ermittlungsrichter in Weiden erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den 30-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein Nachbar des Paares war am Samstag auf Hilferufe der 32 Jahre alten Frau aufmerksam geworden. Ihr Partner hatte sie auf dem Balkon angegriffen und würgte sie. Der Nachbar rief einen weiteren Hausbewohner zu Hilfe. Die beiden klingelten an der Türe des Paares. Der 30-Jährige öffnete, so dass die Nachbarn zur reglos auf dem Balkon liegenden Frau gelangten. Sie verständigten den Rettungsdienst. Die Frau war leicht verletzt und wurde in einem Krankenhaus behandelt.