Bezahlen vergessen: Seniorin fährt mit Wocheneinkauf davon

Eine Seniorin ist in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) mit ihrem Wocheneinkauf davon gefahren, ohne die Waren bezahlt zu haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau ihren Einkaufswagen gefüllt, dann die Produkte in ihr Auto geladen und sei weggefahren. Dabei wurde sie von einer Mitarbeiterin des Lebensmittelmarktes beobachtet. Kurz darauf trafen die verständigten Polizisten die Frau bei sich zu Hause im Landkreis Augsburg an. Die 77-Jährige beteuerte, das Bezahlen vergessen zu haben und es umgehend nachholen zu wollen. Eine Anzeige erhielt sie nach dem Vorfall vom Mittwoch dennoch.

Mitteilung der Polizei