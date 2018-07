Bewusstloser Autofahrer fährt in den Gegenverkehr

Ein 39 Jahre alter Autofahrer ist in Unterfranken am Steuer eines Kleintransporters kollabiert und deshalb mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Die beiden Autos haben sich bei dem Unfall am Montag in Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) nur leicht berührt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Transporter-Fahrer starb dennoch wenig später im Krankenhaus. Ersthelfer hatten den bewusstlosen Mann noch aus seinem Fahrzeug gezogen und reanimiert. Aufgrund mehrerer Vorerkrankungen starb der Mann dennoch im Krankenhaus. Fahrer und Beifahrerin des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt.