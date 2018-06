Bewusstlose 14-Jährige mit 4,5 Promille

- Eine 14-Jährige hat sich in Nürnberg lebensgefährlich stark betrunken. Das Mädchen hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 4,5 Promille, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Eine Streife bemerkte die Jugendliche, die am späten Montagabend bewusstlos in der Osthalle des Nürnberger Hauptbahnhofs lag. Nach Angaben eines Polizeisprechers war sie im Gesicht schon blau angelaufen.

Die Beamten leisteten Erste Hilfe, ein Notarzt wies die 14-Jährige in eine Klinik ein. „Wenn man so viel trinkt, ist man normalerweise tot“, sagte der Sprecher. Das schaffe man nicht mit Bier oder Wein. Einen solchen Promille-Wert erreiche man auch nur, wenn man regelmäßig trinke. Leider fänden die Beamten an dieser Stelle immer wieder Jugendliche mit extremen Alkoholwerten.