Bewohner ficht knappe BM-Wahl in Neustadt am Kulm an

Die denkbar knappe Bürgermeisterwahl im oberpfälzischen Neustadt am Kulm, die der Amtsinhaber mit nur zwei Stimmen Vorsprung gewonnen hatte, muss möglicherweise wiederholt werden. Ein Bewohner der 1.200-Einwohner-Stadt (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) habe am 5. April die Bürgermeisterwahl angefochten, teilte ein Sprecher des zuständigen Landratsamts Neustadt an der Waldnaab am Dienstag mit.

Der Mann gab an, keine Briefwahlunterlagen bekommen zu haben, obwohl er diese angefordert habe. Zuvor hatten mehrere Medien über die Wahlanfechtung berichtet.

Ob es zu Neuwahlen kommen könnte, war laut Sprecher zunächst unklar. „Wie es weitergeht, hängt von der Sachverhaltsermittlung ab. Dazu können derzeit keine Aussagen getroffen werde“, sagte der Sprecher. „Das Landratsamt steht erst am Anfang des wahrscheinlich länger dauernden Verfahrens“.

Amtsinhaber Wolfgang Haberberger (Christliche Wählergemeinschaft Mockersdorf-Lämmershof) hatte sich in der kleinsten Stadt der Oberpfalz mit 374 Stimmen gegen Karlheinz Schultes (CSU) durchgesetzt - dieser kam auf 372 Stimmen.