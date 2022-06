Bewohner eines Altenheims bei Brand verletzt

Bei einem Feuer in einem Altenheim in München hat ein Bewohner Verbrennungen und eine Rauchvergiftung erlitten. Fünf weitere Menschen konnten ambulant versorgt werden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Brandursache war zunächst unklar. Weil die Angestellten das Feuer in der Nacht zu Sonntag schon gelöscht hatten, konnte sich die Feuerwehr primär um die Bewohner und die Lüftung der Räume kümmern. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-804687/2