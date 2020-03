Bewaffneter Taxiräuber von Polizei gestoppt

Nach einer waghalsigen Flucht mit einem geraubten Taxi ist am frühen Donnerstagmorgen in Nürnberg ein 23-jähriger Mann festgenommen worden. Laut Polizei hatte er sich in der Innenstadt von einem Taxi abholen lassen, den Fahrer mit einem Messer bedroht und ihn zum Aussteigen gezwungen. Dann fuhr er mit dem Taxi gegen die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße davon. Die Polizei blockierte die Fahrbahn mit quer gestellten Streifenwagen, woraufhin der 23-Jährige auf den Gehweg auswich. Schließlich sei der Fahrer gestoppt worden, berichtete die Polizei. Er habe sich heftig gegen seine Festnahme gewehrt, mehrere Polizisten seien nötig gewesen, um den 23-Jährigen aus dem Taxi zu zerren. Am Donnerstag sollte er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Pressemeldung Polizei Mittelfranken