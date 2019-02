Bewaffneter Raubüberfall auf Juwelier: Polizei sucht Täter

Mit einer Waffe haben drei Männer in der Innenstadt von Kempten ein Uhren- und Schmuckgeschäft überfallen. Während einer der drei vor der Tür wartete, seien die anderen beiden am Dienstag in den Laden gegangen, teilte die Polizei mit. Einer der Männer habe dann eine Angestellte mit einer Waffe bedroht. Sein Komplize zerschlug unterdessen einige Vitrinen und klaute daraus mehrere Uhren. Mit ihrer Beute flüchteten die drei Männer zunächst zu Fuß und dann auf Fahrrädern vom Tatort. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise von Zeugen.

Pressemitteilung