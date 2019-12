Ein bewaffneter Räuber hat einen Supermarkt in Erlangen überfallen und Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte er den Kassierer am Samstagabend mit einer Schusswaffe. Der Täter raffte das Geld zusammen und tauchte mit seiner Beute in der Dunkelheit unter. Die Polizei suchte am Abend vergeblich nach ihm.