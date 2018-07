Ein bewaffneter Räuber hat einen Supermarkt in Hemau (Landkreis Regensburg) überfallen. Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der Mann am Donnerstag nach Feierabend in dem Laden einschließen und bedrohte dann zwei Angestellte mit einem Messer. Der Täter ließ sich von den beiden Frauen das Geld aus der Kasse geben und flüchtete mit einem hohen dreistelligen Betrag. Die Angestellten kamen mit dem Schrecken davon. Der Räuber verschwand spurlos.