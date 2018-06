Bewaffneter Mann am Grenzübergang: Polizei sucht Zeugen

Am deutsch-österreichischen Grenzübergang bei Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) wird nach einem bewaffneten Mann gefahndet. Die Suche nach ihm blieb am Sonntag zunächst ohne Erfolg. Das teilte die Polizei am Abend mit. Nach Angaben von Zeugen sollen zwei Männer auf der Innbrücke gesehen worden sein - einer von ihnen soll sein Gesicht mit schwarzer und weißer Farbe bemalt und eine Langwaffe sowie einen etwa 50 Zentimeter langen Säbel bei sich gehabt haben. Die Zeugen gaben zudem an, dass der zweite Mann den Bewaffneten wie bei einem Fotoshooting fotografiert habe. Wohin sich die beiden Männer danach begaben, ist nicht bekannt. Im Einsatz waren etwa die Bereitschaftspolizei und die Bundespolizei.

Mitteilung