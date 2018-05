Bevölkerungsprognose: Ernüchternung trotz Strukturpolitik

Die Bevölkerungsvorausberechnung ist alles andere als Ausweis für eine durchschlagende Strukturpolitik. So werden in Bayern seit Jahrzehnten viel Mühen und Gelder investiert, um gleichwertige Lebensbedingungen zwischen Aschaffenburg und Berchtesgaden und zwischen Hof und Lindau zu schaffen. Dennoch besteht weiterhin ein himmelweiter Unterschied zwischen dem boomenden München und den Regionen – trotz Behördenverlagerungen, Hochschulgründungen und Firmenansiedlungsbemühungen. So hat die Vorausberechnung etwas Ernüchterndes an sich. Danach wird es bis 2036 in demselben Stil weitergehen: Die Ballungsräume werden mit allen problematischen Begleiterscheinungen für Mieten und Infrastruktur wachsen, während strukturschwache Regionen weiter ausdünnen. Und ohne Strukturpolitik wäre vermutlich alles noch schlimmer.