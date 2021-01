Betrunkener will sich die Haare schneiden und verletzt sich

Beim missglückten Versuch, sich selbst zu frisieren, hat sich ein betrunkener Mann in Oberfranken am Kopf verletzt. Der 26-Jährige habe sich in Bad Rodach (Landkreis Coburg) mit einer Haarschneidemaschine die Haare kürzen wollen und sich dabei tief in die Kopfhaut geschnitten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach dem Unfall am Montagabend habe er Fotos von seinem Missgeschick an einen Bekannten geschickt.

Als dieser auf einem der Bilder eine Blutlache sah, dachte er, der Freund wolle sich umbringen, und verständigte den Rettungsdienst. Schnell stellte sich heraus, dass es ein häuslicher Unfall war. Der 26 Jahre alte Mann musste in eine Klinik gebracht werden. Die ebenfalls verständigte Polizei stellte später fest, dass der Verunglückte 2,16 Promille Alkohol im Blut hatte.