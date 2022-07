Betrunkener übersieht Kind bei Salto ins Wasser: Krankenhaus

Ein betrunkener Mann hat bei einem Sprung ins Wasser in einem Amberger Freibad ein neun Jahre altes Kind übersehen und es dabei verletzt. Der 33-Jährige hatte zuvor ein „Gesperrt“-Schild am Ein-Meter-Sprungbrett übersehen und war rückwärts ins Wasser gesprungen, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Er übersah den Buben, der gerade im Becken schwamm, und landete auf seinem Kopf. Das Kind kam nach dem Zusammenprall am Sonntag mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Alkohol-Test bei dem 33-Jährigen ergab 1,5 Promille.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-904751/2