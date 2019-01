Weil er betrunken von einem Balkon in Nürnberg schoss, hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei einen 47-Jährigen festgenommen. Mehrere Anwohner hatten Schüsse gehört und die Beamten gerufen, wie diese am Donnerstag mitteilten. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Schützen entdeckten Ermittler am Vorabend eine Schreckschusswaffe und mehrere Patronenhülsen. Der Mann muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Polizeibericht