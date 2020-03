Betrunkener randaliert und beißt Polizisten

Ein 32-Jähriger hat einen Beamten bei seiner Festnahme ins Bein gebissen. Er hatte an einer Bushaltestelle in Aschaffenburg lautstark randaliert und war schließlich auf die gerufenen Beamten losgegangen.

Die Einsatzkräfte versuchten, den offensichtlich betrunkenen Mann festzunehmen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er biss einem der Beamten ins Bein und wurde daraufhin gefesselt und am Dienstagabend auf die Dienststelle gebracht. Dort musste er die Nacht in einer Arrestzelle verbringen.

Der gebissene Beamte wurde in einem Krankenhaus versorgt. Gegen den 32-Jährigen wird den Angaben nach unter anderem wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.