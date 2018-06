Betrunkener Radfahrer auf Autobahn unterwegs

- Die Polizei hat auf der Autobahn 96 bei Mindelheim im Unterallgäu einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der dunkel gekleidete Mann fuhr ohne Licht auf dem Standstreifen in Richtung Memmingen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten mehrere Autofahrer am Donnerstagabend den Radfahrer gemeldet. Eine Polizeistreife hielt den 40-Jährigen wenig später an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Weil der Mann im Ausland lebt, musste er eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro sofort begleichen.