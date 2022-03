Betrunkener prallt gegen fahrendes Auto und stürzt

Ein betrunkener Fußgänger ist im schwäbischen Nördlingen gegen ein fahrendes Auto gelaufen und hat diesem eine Delle zugefügt. Der 18 Jahre alte Autofahrer sei wegen stockenden Verkehrs langsam gefahren, als plötzlich der 51-jährige Fußgänger gegen die Fahrerseite prallte und stürzte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann am Montag einen Wert von 2,3 Promille. Er wurde den Angaben zufolge vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220315-99-526700/2