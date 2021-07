Betrunkener Pfleger schiebt Seniorin im Rollstuhl: Sturz

Eine Rentnerin ist in der Oberpfalz aus ihrem Rollstuhl gestürzt, den ein betrunkener Pfleger schob, und schwer verletzt worden. Die 83-Jährige fiel auf einen Gehweg in Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach), wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie musste ins Krankenhaus. Den 35 Jahre alten Pfleger, der die Seniorin zu Hause pflegte, erwartet wegen des Unfalls am Mittwoch nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Mann hatte nach bisherigen Erkenntnissen wegen seines Zustandes die Kontrolle über den Rollstuhl verloren, der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

