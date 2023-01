Betrunkener Mann überschlägt sich mit Auto: Schwer verletzt

Ein betrunkener 23-Jähriger ist schwer verletzt worden, als er sich mit seinem Auto im Landkreis Berchtesgadener Land überschlagen hat. Seinen Aussagen nach kam er in der Nacht zum Samstag in einer Rechtskurve von einer Straße in Ainring ab, wie die Polizei mitteilte. Auf der angrenzenden Bauernwiese überschlug sich sein Wagen daraufhin mindestens einmal.

Der 23-Jährige wählte noch selber den Notruf und kam anschließend in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von „weit über einem Promille“, wie es weiter hieß. Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

