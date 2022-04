Betrunkener Mann pöbelt in Business-Lounge des Flughafens

In der Business-Lounge des Münchner Flughafens hat sich ein Mann stark betrunken und herumgepöbelt. 2,58 Promille habe ein Atemalkoholtest ergeben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 41-Jährige habe sich am Freitag vor seinem geplanten Abflug in der Lounge niedergelassen und dort offenbar viel Bier und Schnaps getrunken, hieß es. Als er anschließend Mitarbeiter der Fluggesellschaft beleidigte und bedrohte, hätten diese die Bundespolizei verständigt.

Die Beamten fesselten den aggressiven Mann den Angaben zufolge und mussten ihn wegen seines Zustandes zu ihrer Dienststelle tragen. Anschließend ließen sie ihn von einem Arzt untersuchen und brachten ihn zum Taxistand des Flughafens. Seinen Flug habe der Mann durch den Vorfall offenbar verpasst, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

