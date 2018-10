Betrunkener hantiert mit Spielzeugwaffe: Schule evakuiert

Eine Realschule in Augsburg ist am Donnerstag wegen eines in der Nähe beobachteten bewaffneten Mannes evakuiert worden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen betrunkenen 31-Jährigen, der mit einer Druckgaswaffe hantiert hatte. Solche Pistolen werden als Spielzeug auch an ältere Jugendliche verkauft, eine Genehmigung braucht man dafür nicht.

Da die Polizei zunächst von einer echten Waffe ausging, fuhren zahlreiche Streifen zu der Schule und sperrten die Gegend ab. Die etwa 200 Kinder wurden zur Sicherheit in einer Kirche untergebracht. „Kein Kind war oder ist in Gefahr“, berichtete die Schule nach dem Einsatz.

Der Mann war in den Mittagsstunden von Schülern in einem Wohngebäude gegenüber der Schule am Fenster beobachtet worden. „Hierbei zeigte der Mann mit der Waffe offenbar auch in Richtung Schule“, sagte ein Polizeisprecher. Knapp zwei Stunden später brachen die Beamten die Wohnung des Verdächtigen auf. Der betrunkene 31-Jährige schlief zu dieser Zeit. Er wurde kurzzeitig festgenommen. Ob er sich überhaupt strafbar gemacht hat, wird nun geprüft.

