Betrunkener greift Passanten an: 19-Jähriger in Lebensgefahr

Ein augenscheinlich verwirrter und stark betrunkener Mann hat in Neufahrn bei Freising Passanten mit einem Messer angegriffen und einen 19-Jährigen dabei lebensgefahrlich verletzt. Die Kripo ermittele wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mit.

Der 51-Jährige habe sich den Angaben zufolge zunächst auffällig zwischen parkenden Fahrzeugen versteckt und eine Autofahrerin am Einparken gehindert. Als ihn drei Passanten auf sein Verhalten ansprachen, soll der Litauer unvermittelt ein Küchenmesser gezogen und auf die Männer eingestochen haben.

Ein 19-jähriger Schüler liegt seit dem Angriff vom Dienstagabend mit einem Stich in der Brust und schweren Schnittverletzungen am Arm auf der Intensivstation. Ein 29-Jähriger erlitt oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand und im Gesicht, während ein 23-Jähriger unverletzt blieb. Der Täter wurde durch die Opfer überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen ihn wurde Haftbefehl beantragt.

