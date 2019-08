Betrunkener greift grundlos Autofahrer an

Aus dem Nichts hat ein betrunkener Fußgänger in der Bamberger Innenstadt einen Autofahrer beschimpft und durch das geöffnete Fahrerfenster mit Bier überschüttet. Der Fahrer war am Sonntagabend mit geringem Tempo auf einer Nebenstraße unterwegs, als der 32-Jährige ihn völlig willkürlich angriff, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Autofahrer stieg daraufhin aus seinem Edel-Sportwagen, um den Betrunkenen zur Rede zu stellen. Obwohl der 32-Jährige nach ihm trat, konnte der Fahrer ihn festhalten, bis die Polizei kam. Dabei riss das T-Shirt des Fahrers und sein Handy ging kaputt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 1 500 Euro. Die Polizei nahm den Randalierer fest, bis er seinen Rausch von 1,5 Promille ausschlief.