Betrunkener Gastwirt stört mit laufendem Traktor

Ein betrunkener Gastwirt in Niederbayern hat mitten in der Nacht einen Traktor laufen lassen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es war bereits der zweite Einsatz wegen Ruhestörung innerhalb kürzester Zeit bei der Gaststätte in Salzweg (Landkreis Passau), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das erste Mal beließen es die Beamten bei einer Ermahnung, beim zweiten Mal wurde dem Gastwirt in der Nacht auf Freitag der Traktorschlüssel abgenommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ruhestörung.

