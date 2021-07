Betrunkener Gast zeigt Hitlergruß auf Familienfeier

Ein unschönes Ende hat am Samstag eine Familienfeier in Oberbayern genommen. Als eine Polizeistreife wegen einer gemeldeten Körperverletzung durch einen Partygast zu der Zusammenkunft in Neuburg a. d. Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) geschickt wurde, stieß sie auf einen aggressiven, betrunkenen 56-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam, woraufhin er den Angaben zufolge mehrere Polizisten bespuckte und beleidigte. Mehrfach soll er auch den Hitlergruß gezeigt haben. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen verantworten.

