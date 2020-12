Betrunkener Fahrer von Linienbus verursacht Unfall

Der Fahrer eines Linienbusses hat in Augsburg mit 1,7 Promille einen Unfall gebaut und ist geflüchtet. Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil der Bus auf dem Weg zur Endhaltestelle eine Mauer gestreift hatte. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, hatte eine Streife kurze Zeit später am Dienstagabend den Bus angehalten. Zu diesem Zeitpunkt war der 65 Jahre alte Fahrer allein unterwegs. Wie viele Menschen bei dem Unfall in dem Bus waren, muss noch ermittelt werden. Gegen den Busfahrer läuft nun ein Strafverfahren, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Polizeibericht