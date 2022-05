Betrunkener fährt mit E-Scooter durch Einkaufszentrum

Durch ein Einkaufszentrum und einige Läden ist ein Betrunkener in Kulmbach mit einem E-Scooter gefahren - und der war auch noch geklaut. Der 24-Jährige wurde schließlich von Sicherheitskräften an- und festgehalten, bis die Beamten eintrafen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da der Atemalkoholtest zwei Promille aufwies, wurde sein Alkoholwert auch übers Blut getestet. Zudem stellten die Beamten bei dem Einsatz am Montagabend fest, dass der Mann unerlaubterweise den E-Scooter eines Bekannten genommen hatte. Der 24-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

