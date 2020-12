Betrunkener drischt erst auf Bus und dann auf Polizisten ein

Ein Betrunkener hat in Nürnberg erst auf einen Linienbus und anschließend auf einen Polizisten eingedroschen. Der 36-jährige Fußgänger habe am Montagnachmittag ohne erkennbaren Grund plötzlich auf den langsam fahrenden Bus eingehauen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nachdem der Randalierer auch die Scheibenwischer des Busses abgerissen hatte, rief der Fahrer die Polizei. Bei seiner Festnahme wehrte sich der Mann demnach vehement und trat einem 27-jährigen Beamten in den Unterleib. Auf der Wache wurde dem Mann für einen Alkoholtest Blut abgenommen. Nachdem er sich beruhigt hatte, durfte er vorläufig gehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

