Betrunkener Dieb radelt mit zwei Rädern davon

Eine ausgewiesene Motorik hat ein betrunkener Fahrraddieb in Schwaben bewiesen. Der 26-Jährige stahl am Kissinger Bahnhof (Landkreis Aichach-Friedberg) am frühen Samstagmorgen zwei Räder und radelte auf einem davon, während er das andere lässig neben sich herschob, wie die Polizei mitteilte. Dabei bemerkte er allerdings nicht, dass Polizisten den Vorgang beobachtet hatten.

Die stoppten den Mann und stellten zwei Promille Atemalkohol fest. Die Polizei sieht ihr Eingreifen auch als Schutz des 26-Jährigen vor sich selbst: „Wenn es ihn bei dem Promillewert geschmissen hätte, wäre er wie ein Sack umgefallen.“ Weil Gerichte Radfahrer mit 1,6 Promille oder mehr im Blut als fahruntauglich werten, muss sich der Mann nun auch wegen seiner Trunkenheitsfahrt verantworten.

