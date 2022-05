Betrunkener beschädigt 16 Fahrzeuge

Ein Betrunkener hat in Regensburg 16 Fahrzeuge beschädigt und einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht. Der 20-Jährige sei am Sonntagabend in der Stadt unterwegs gewesen und habe die Seitenspiegel geparkter Autos abgetreten, teilte die Polizei am Montag mit. Außerdem habe er ein Motorrad und einen Kleintransporter umgeworfen, sagte ein Sprecher. Nachdem sich Zeugen bei der Polizei gemeldet hatten, konnte eine Streife den Verdächtigen kurze Zeit später festnehmen. Ein Alkohol-Test ergab über 1,0 Promille. Der Mann kam einige Zeit später wieder frei.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-480101/3