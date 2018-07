Betrunkener Autofahrer rammt Biker: 51-Jähriger stirbt

Ein betrunkener Autofahrer hat bei Walting (Landkreis Eichstätt) einen entgegenkommenden Motorradfahrer gerammt. Der 51-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der betrunkene 38-Jährige war demnach am Samstag mit seinem Wagen zunächst nach rechts gekommen und dann auf die Gegenfahrbahn der Staatsstraße 2336 geschleudert worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker einige Meter mitgeschleift. Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,1 Promille. Ihn erwartet ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung.