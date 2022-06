Betrunkener 17-Jähriger klaut Palme

Ein betrunkener 17-Jähriger hat in Starnberg eine Palme geklaut und durch die Stadt getragen. Der Jugendliche war am Freitag dabei beobachtet worden, wie er die Palme nachts durch die Stadt schleppte, teilte die Polizei am Samstag mit.

Als die Beamten den 17-Jährigen befragten, stellte sich heraus, dass er die Pflanze einem Restaurant geklaut hatte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab, dass er betrunken war. Er muss mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Die Palme hingegen wurde wieder ihrem Besitzer übergeben.

