Betrunkene Seniorin rammt Verkehrszeichen und Auto

Eine betrunkene Seniorin ist im schwäbischen Wertingen (Landkreis Dillingen) mit ihrem Auto auf Abwege geraten. Die 77-Jährige rammte der Polizei zufolge auf ihrem Weg in die Stadt zunächst zwei Verkehrszeichen. Dann erwischte sie ein parkendes Auto. Schließlich blieb sie an einem weiteren Verkehrsschild hängen. „Mit durchgetretenem Gaspedal versuchte sie mit aller Kraft die Fahrt fortzusetzen“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine alarmierte Streife nahm der Frau Führerschein und Schlüssel ab. Zudem musste sich die Seniorin nach dem Vorfall am Mittwoch wegen „deutlichen Alkoholgeruchs“ - und weil sie wohl auch unter Medikamenteneinfluss stand - einer Blutentnahme unterziehen.