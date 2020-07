Betrunkene schießen mit Softairwaffen in Nürnberger Zentrum

Betrunkene haben in der Nürnberger Innenstadt mit Softairwaffen aus dem Fenster einer Wohnung geschossen und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten den Notruf gewählt, weil mehrere Männer auf die Straße schössen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die herbeieilenden Beamten fanden am Mittwochabend entsprechende Munition auf der Straße - und stießen in der Wohnung auf drei betrunkene Männer im Alter von 20 und 21 Jahren.

In der Wohnung lagen mehrere Softairwaffen, außerdem fanden die Polizisten Drogen. „Es war schnell klar, dass keine größere Bedrohung bestand“, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen den 20-Jährigen und die beiden 21-Jährigen wird nun wegen Verstößen nach dem Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelrecht ermittelt.

Polizeibericht