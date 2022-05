Zwei laut Polizei betrunkene Radfahrer sind in Oberbayern ineinander gefahren und haben sich dabei schwer verletzt. Die beiden Männer im Alter von 52 und 54 Jahren waren am Sonntag in der Nähe von Starnberg aus zunächst ungeklärten Umständen auf einem Radweg frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Beide fuhren ohne Helm und zogen sich schwere Kopfverletzungen zu.

