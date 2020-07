Betrunkene Frauen bewerfen Schwerbehinderte im Flugzeug

Zwei betrunkene Frauen haben in einem Flugzeug eine Schwerbehinderte mit Besteck und einem Handy beworfen. Der Pilot habe den Landeanflug in München deshalb zunächst abgebrochen, bis das Bordpersonal die beiden Randaliererinnen überwältigt hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die beiden Schwestern standen demnach unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Nach der Landung am Mittwoch wehrten sich die beiden Randaliererinnen gegen die Festnahme und kratzten einen der Polizisten, wie es weiter hieß. Den Frauen wurde später im Krankenhaus Blut abgenommen, eine der beiden musste wegen Vergiftungserscheinungen stationär behandelt werden. Das Duo müssen sich nun unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.