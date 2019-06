Betrunkene Fahrradfahrerin stürzt in Donau

Eine stark alkoholisierte 22-Jährige ist in Regensburg mit ihrem Fahrrad in die Donau gestürzt. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie die Frau in der Nacht zum Samstag in Schlangenlinien fuhr. Die 22-Jährige stürzte im Bereich der Anlegestelle Donaulände in die Donau und prallte mit dem Kopf gegen die Bordwand eines Schiffes, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnte sich selbst aus dem Wasser retten. Durch den Sturz erlitt die Frau eine Platzwunde am Kopf, eine Gehirnerschütterung sowie diverse Prellungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab ca. 2 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Frau erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.