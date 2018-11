Betrunken mit Blaulicht unterwegs: Anzeige

Weil er mit Blaulicht im Auto auf der falschen Fahrspur unterwegs war, hat ein Mann im schwäbischen Marktoberdorf für Aufsehen gesorgt. Einer anderen Fahrerin fiel der Mann gegen Mitternacht auf, sie alarmierte die Polizei, wie diese am Samstag mitteilte. Die Frau hatte sich das Nummernschild gemerkt, so dass die Beamten den Fahrer an seiner Wohnanschrift ausfindig machten. Ein Alkoholtest ergab, dass der 43-Jährige über ein Promille im Blut hatte. Laut Polizei muss er seinen Führerschein abgeben. Warum er mit dem Blaulicht herumgefahren war, gab er nicht an - ihn erwartet eine Anzeige wegen Amtsanmaßung. Woher er das Blaulicht hatte, sagte der Mann laut Polizei nicht.

Pressemeldung Polizei