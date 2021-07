Betrunken auf Kran eingeschlafen: Bei Großeinsatz gerettet

Die Zahl der Corona-Infektionen sinkt und damit auch die Nachfrage nach einer Impfung. Diese Entwicklung bereitet Landrat Stefan Bär momentan Sorge. Um das Impfen besser zugänglich zu machen, bietet das Landratsamt ab dem kommenden Mittwoch offenes Impfen an – ohne Voranmeldung oder Termin.

„Noch vor einigen Wochen habe ich nicht gedacht, dass wir die Coronazahlen so stabil auf einem niedrigen Niveau halten können“, gesteht Landrat Bär in einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag.