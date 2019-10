Betrugsfälle beim Bayern-Ticket: Verstärkte Kontrollen

Die Deutsche Bahn will Betrügereien mit dem Bayern-Ticket eindämmen. Aufgrund zahlreicher Betrugsfälle führt sie vom 14. bis 27. Oktober in allen Bahnen des bayerischen Nahverkehrs Kontrollen durch. „Wir möchten Fahrgäste mit dieser bayernweiten Kontrollaktion dafür sensibilisieren, die Beförderungsbedingungen der stark rabattierten Tickets genau zu befolgen“, teilte Fabian Amini, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Oberlandbahn und der Bayerischen Regiobahn am Freitag mit.

Ein häufiges Problem ist nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn, dass Reisende die Namen der Mitfahrer nicht oder erst kurz vor der Kontrolle auf das Ticket schreiben. Auch Fälschungen gebe es immer wieder.

Das Bayern-Ticket wurde 1997 als erstes Länderticket in Deutschland eingeführt. Alljährlich werden nach DB-Angaben Bayern-Tickets für mehr als 100 Millionen Euro verkauft - rund 140 Millionen Kunden reisten bislang mit diesem Ticket durch den Freistaat.