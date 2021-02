Betrüger statt Betttücher: Einsatz wegen Autokorrektur

Die WhatsApp-Nachricht „Betrüger sind da“ hat in Regensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine junge Frau habe die Nachricht von ihrer Mutter erhalten und sie in den Fängen von Kriminellen gewähnt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dabei habe es sich aber um ein großes Missverständnis gehandelt - verursacht von der Schreibhilfefunktion Autokorrektur. Eigentlich habe die Frau ihrer Tochter am Mittwochvormittag schreiben wollen: „Betttücher sind da“.

„Leider machte die Autokorrektur jedoch aus Betttüchern kriminelle Betrüger“, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

