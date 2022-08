Betrüger erbeuten 200.000 Euro mit Enkeltrick

Mit derselben Masche haben Telefonbetrüger zwei Senioren am gleichen Tag um insgesamt mehr als 200.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bekamen die beiden Senioren am Freitag Anrufe, laut denen ihre Töchter tödliche Autounfälle verursacht haben sollen und eine Kaution fällig sei. Die Betrüger forderten, Geld und Wertgegenstände zu verschiedenen Übergabeorten in Kaufbeuren zu bringen. Beiden Fällen sei gemein, dass die Betrüger die Wertgegenstände nicht mehr zu Hause abholten, sondern die Opfer gezielt an Übergabeorte lotsten.

Die Täter hielten eines der Opfer rund acht Stunden lang am Telefon. Sie schickten den 67-Jährigen aus Kempten zweimal zwischen Bank und Übergabeort hin und her. Er übergab den Betrügern mehrere Goldmünzen.

Das zweite Opfer, eine 79-Jährige aus Rottach-Egern, wurde um Bargeld, Goldschmuck und Münzen gebracht. Die Frau alarmierte die Polizei, als sie danach stutzig wurde.

Pressemeldung

© dpa-infocom, dpa:220823-99-490680/2