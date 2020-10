Ein 25-Jähriger ist bei einem Betriebsunfall in Furth im Wald (Landkreis Cham) in einer Maschine eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Kollegen fanden den Mann am Donnerstagmorgen in der Maschine, wie die Polizei mitteilte. Sie befreiten den 25-Jährigen und versuchten ihn wiederzubeleben. Der Mann starb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

Polizeibericht